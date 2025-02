Isabel Veloso exibe o rostinho do recém-nascido pela 1ª vez Em casa, Isabel Veloso mostra o rostinho de seu bebê! Bebê Mamãe|Do R7 27/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isabel Veloso mostra o rostinho de seu bebê e encanta

A influenciadora Isabel Veloso encantou ao mostrar o rostinho de seu bebê pela primeira vez. O herdeiro veio ao mundo no último dia 29 de dezembro por meio de uma cesárea. A data do parto precisou ser adiantada, visto que a influencer apresentou alguns problemas no pulmão. O neném se chama Arthur e é fruto de seu relacionamento com Lucas Borba com quem ela é casada.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lexa completa 1 semana internada e desabafa sobre como está

Rodrigo Santoro mostra a sua bebê e revela crescimento dela

Mãe revela o que houve com Davi após investigação privada