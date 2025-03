Isabel Veloso revela filho prematuro e decisão no tratamento Isabel Veloso mostra seu filho prematuro e revela importante decisão para seu tratamento! Bebê Mamãe|Do R7 19/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h25 ) twitter

Isabel Veloso mostra seu filho prematuro e revela importante decisão para seu tratamento

A influenciadora Isabel Veloso mostrou seu bebê e explicou uma importante decisão em seu tratamento. Ela é mãe orgulhosa de um garotinho. O pequeno se chama Arhur e está com dois meses de vida. Ele é fruto de seu relacionamento com Lucas Borba com quem é casada. Os dois oficializaram a união em abril do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre a emocionante história de Isabel e sua família!

