Isis Valverde compartilha momento especial entre os filhos de Wanessa Camargo

A atriz Isis Valverde revelou seu filho Rael, cinco anos, brincando junto com o primogênito da cantora Wanessa Camargo, o menino...

Filhos de Wanessa Camargo e Isis Valverde surgiram brincando

A atriz Isis Valverde revelou seu filho Rael, cinco anos, brincando junto com o primogênito da cantora Wanessa Camargo, o menino José Marcus, doze anos. José Marcus e seu irmão João Francisco, nove anos, têm convivido cada vez mais com o pequeno Ravi e com Isis.

