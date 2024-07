Isis Valverde compartilha momentos especiais com os pequenos em férias na praia

Alto contraste

A+

A-

De férias, Isis Valverde mostra o filho e o caçula de Wanessa Camargo juntos

A atriz Isis Valverde mostrou o filho e um de seus enteados se divertindo juntos e encantou. A famosa é mãe de um menino que, por enquanto, é seu único herdeiro. O garotinho é fruto do antigo relacionamento com o empresário André Resende com quem ela foi casada. O primogênito deles está com cinco anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Isis Valverde exibe férias com seu primogênito e filhos de Wanessa

• No Japão, Sabrina Sato mostra a filha: “um sonho de viagem”

• Viviane Araújo mostra seu bebê na creche e se decide sobre Belo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.