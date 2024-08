Isis Valverde e os Filhos de Wanessa: Um Passeio em Família no Rio Reprodução Instagram A atriz Isis Valverde e o noivo Marcus Buaiz surgiram juntos com os respectivos filhos em um passeio no shopping... Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Isis Valverde posou com os filhos de Wanessa Camargo

A atriz Isis Valverde e o noivo Marcus Buaiz surgiram juntos com os respectivos filhos em um passeio no shopping Village Mall no Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Isis Valverde passeia com filhos de Wanessa e cantora fala dela

• Leonardo revela quarto que fez pro novo netinho na sua mansão

• Tatá Werneck surge na maternidade com a bebê e Rafa se declara