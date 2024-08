Isis Valverde encanta ao levar filho para a escola Isis Valverde posa levando seu filho para escola e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 29/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Isis Valverde surge levando seu filho para a escola e impressiona

A atriz Isis Valverde impressionou os fãs ao mostrar uma foto pronta para levar seu filho A artista é mãe orgulhosa de um menino. Rael, por enquanto, é seu único herdeiro. O seu herdeiro está com cinco anos e nasceu do antigo relacionamento de Isis com o empresário André Resende. Eles se separaram no início de 2022.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Isis Valverde surge levando seu filho para a escolinha: “lindos”

• Luciano não vai ao chá revelação e Graciele diz se foi convidado

• Viúva posa com filho de Leandro reconhecido após sertanejo partir