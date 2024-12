Isis Valverde mostra o filho e seus enteados e declara: “mágico” Isis Valverde mostra seu filho com os filhos de Wanessa Camargo e se declara. Bebê Mamãe|Do R7 05/12/2024 - 21h28 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h28 ) twitter

Isis Valverde exibe seu filho com seus enteados em viagem de férias

A atriz Isis Valverde dividiu novos registros de sua viagem de férias para os Estados Unidos. A temporada de descanso foi curtida ao lado de seu único filho, Rael, e de seu noivo e seus dois enteados. Em 2023, a famosa assumiu o relacionamento com o empresário Marcus Buaiz. Isis estava separada a cerca de um ano do modelo André Resende, pai de Rael, com quem foi casada por cerca de três anos. Já Marcus tinha terminado o casamento de 15 anos com a cantora Wanessa Camargo, com quem teve José Marcus e João Francisco.

Para saber mais sobre essa viagem mágica e os momentos especiais de Isis Valverde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

