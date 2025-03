Isis Valverde posa com filho e fala como marido a conquistou Isis Valverde surge com o filho e diverte ao falar como o marido a conquistou! Bebê Mamãe|Do R7 02/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 02/03/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isis Valverde surge com o filho e diverte ao falar como o marido a conquistou

A atriz Isis Valverde mostrou o filho e abusou do bom-humor ao falar sobre o marido. A artista é casada com o empresário Marcus Buaiz. Eles oficializaram a união no final do último ano. Por enquanto, os pombinhos se casaram apenas no civil. Eles planejam uma festa para celebrar o enlace, em breve.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Leonardo exibe detalhe dos 15 anos das gêmeas de Luciano

Zé Felipe mostra seu bebê internado e diz o que ele tem

Namorado de Gisele Bündchen faz 1ª aparição após terem bebê