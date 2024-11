Isis Valverde posa com filho e faz comemoração dupla pra sua mãe Isis Valverde posa com filho e faz comemoração dupla pra sua mãe Bebê Mamãe|Do R7 06/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h10 ) twitter

Isis Valverde e seu filho

A atriz Isis Valverde encantou ao celebrar o aniversário de sua mãe e fim do tratamento dela em um jantar superespecial junto do seu filho, do noivo e dos herdeiros da cantora Wanessa Camargo. A famosa é mãe de um lindo menino chamado Rael, de cinco anos. O garoto é o único herdeiro do primeiro casamento de Isis, com o modelo André Resende. Eles foram casados por cerca de três anos. Em fevereiro de 2022, eles anunciaram o fim da união.

