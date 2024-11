Isis Valverde posa com o filho e enteados em viagem aos EUA Isis Valverde posa com o filho e enteados em viagem aos EUA Bebê Mamãe|Do R7 27/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 27/11/2024 - 22h28 ) twitter

Isis Valverde com o filho e enteados

A atriz Isis Valverde está curtindo uma viagem para lá de especial junto ao filho. A artista embarcou para uma aventura com o herdeiro para os EUA. A artista é mãe orgulhosa do pequeno Gael que celebrou seus seis anos de vida no último dia 19 de novembro. O menino é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário André Resende.

