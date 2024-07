Isis Valverde surpreende ao adiar casamento e posar com seu filho A atriz Isis Valverde encantou ao mostrar um lindo álbum de fotos grudadinha com seu filho e revelou detalhes do adiamento da data... Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2024 - 23h12 (Atualizado em 18/07/2024 - 23h12 ) ‌



Isis Valverde surge com seu filho e surpreende ao adiar seu casamento com Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde encantou ao mostrar um lindo álbum de fotos grudadinha com seu filho e revelou detalhes do adiamento da data de seu casamento com o empresário, Marcus Buaiz. A artista é mãe orgulhosa do pequeno, Rael, de quatro aninhos de vida. O pequeno é por enquanto, o único herdeiro da atriz. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende.

