Ivete Sangalo e Daniel Cady mostram suas gêmeas andando a cavalo na fazenda A cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady revelaram suas gêmeas andando a cavalo na fazenda na Bahia. As meninas Marina e Helena...

Daniel Cady e Ivete Sangalo encantaram ao mostrarem suas filhas andando a cavalo

A cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady revelaram suas gêmeas andando a cavalo na fazenda na Bahia. As meninas Marina e Helena, seis anos, apareceram andando a cavalo com a ajuda de funcionários locais. Porém, os funcionários pouco precisaram intervir já que as meninas estavam cavalgando muito bem.

