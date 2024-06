Bebê Mamãe |Do R7

Ivete Sangalo e suas gêmeas se divertem na fazenda A cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady revelaram suas filhas gêmeas, as meninas Marina e Helena de seis anos, cuidando...

Ivete Sangalo mostrou as gêmeas em um dia na fazenda

A cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady revelaram suas filhas gêmeas, as meninas Marina e Helena de seis anos, cuidando de um cabritinho. As meninas apareceram aproveitando um dia na fazenda. Além de andarem a cavalo, elas também surgiram com um cabritinho.

