Ivete Sangalo e suas Gêmeas: Um Dia de Diversão na Mansão dos EUA Reprodução Instagram As gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady se divertiram em um dia de muitas atividades...



Filhas de Ivete Sangalo surgem em pescaria com Daniel Cady

As gêmeas da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady se divertiram em um dia de muitas atividades com o pai. As meninas Helena e Marina, de seis anos, são as herdeiras mais novas do relacionamento de 16 anos do casal. Além das gêmeas, Veveta e Daniel são pais de Marcelo. O primogênito está com 14 anos de idade.

