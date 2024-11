Ivete Sangalo revela suas filhas gêmeas fantasiadas nos EUA Ivete Sangalo revela suas filhas gêmeas fantasiadas nos EUA Bebê Mamãe|Do R7 18/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 10h49 ) twitter

Ivete Sangalo e suas filhas gêmeas fantasiadas

A cantora Ivete Sangalo revelou as suas filhas gêmeas com o nutricionista Daniel Cady, as meninas Marina e Helena de seis anos, em um momento bem diferente em Orlando nos Estados Unidos. As meninas surgiram fantasiadas e andando pelas ruas de Orlando, cidade americana na Flórida. Elas estavam andando junto com outras crianças e também acompanhadas de alguns adultos. As meninas estavam pedindo doces nas casas da região, seguindo a famosa tradição deste país.

