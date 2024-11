Ivete Sangalo surge com suas gêmeas no cinema em rara aparição Ivete Sangalo surge com suas gêmeas no cinema em rara aparição Bebê Mamãe|Do R7 29/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h49 ) twitter

Ivete Sangalo e suas gêmeas no cinema

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu a todos ao fazer uma raríssima aparição junto com suas filhas gêmeas, as meninas Marina e Helena, seis anos. Mãe e filhas apareceram no cinema de um shopping em Salvador, na Bahia. E a cantora foi muito tietada por várias pessoas presentes no local.

