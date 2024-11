Iza mostra rosto da filha pela 1ª vez: “é a cara da mamãe” Iza mostra rosto da filha pela 1ª vez: “é a cara da mamãe” Bebê Mamãe|Do R7 09/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iza e sua filha Nala

A cantora Iza revelou pela primeira vez o rosto de sua filha recém-nascida, a pequena Nala. A bebê é fruto do namoro da cantora com o jogador Yuri Lima. E ela estava sendo bem discreta em relação a bebê, tendo mostrado apenas uma foto da mãozinha dela. Mas agora, a cantora revelou lindas fotos da pequena e a semelhança da bebê com sua mamãe já se destacou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ludmilla e Brunna anunciam a gravidez e exibem a gestação

Filho de Sandy surge na praia com o pai e a cantora comenta

Bruna Biancardi e Neymar fazem festa dos sonhos para Mavie