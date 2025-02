Iza mostra sua bebê no canguru em passeio juntas Iza surge com sua bebê no canguru prontas para passear! Bebê Mamãe|Do R7 09/02/2025 - 15h06 (Atualizado em 09/02/2025 - 15h06 ) twitter

Iza posa com sua bebê e encanta

A cantora Iza fez uma rara aparição com sua bebê e encantou. Ela é mãe orgulhosa de uma menina. A primogênita é fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A bebê se chama Nala e está com três meses de vida. Apesar de não esconderem a garotinha, os papais fazem poucas aparições com ela.

