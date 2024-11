Iza viaja para Miami e mostra a sua bebê com a bisavó Iza viaja para Miami e mostra a sua bebê com a bisavó Bebê Mamãe|Do R7 14/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 22h28 ) twitter

Iza em Miami com sua bebê e a bisavó

A cantora Iza surpreendeu a todos ao chegar no Grammy Latino em Miami nos Estados Unidos! Isto aconteceu apenas um mês após o nascimento de sua filha Nala. Ela brilhou com um longo vestido preto com detalhes em dourado. Ela também revelou recentemente uma linda foto de sua filha recém-nascida nos braços da bisavó.

