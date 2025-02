Jade Magalhães revela Luan com a filha bebê depois de susto Jade Magalhães exibiu Luan Santana com a filha recém-nascida depois de um susto. Bebê Mamãe|Do R7 25/01/2025 - 18h06 (Atualizado em 25/01/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jade Magalhães mostrou Luan Santana e a filha

A influenciadora Jade Magalhães revelou uma foto raríssima de sua filha recém-nascida, a bebê Serena, nos braços do pai, o cantor Luan Santana. Jade mostrou esta foto do cantor com a filha após Luan ter dado um susto nos seus fãs.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Zé Felipe exibe as filhas no 1º dia de volta as aulas

Carol Dantas revela quarto gamer de Davi Lucca e impressiona

Junior Lima posa com os filhos e a esposa no Piauí