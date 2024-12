Jeniffer Castro, mulher do avião, fala pela 1ª vez e diz o que houve Jeniffer Castro, que não cedeu seu assento no avião, falou pela primeira vez e fez reveações. Bebê Mamãe|Do R7 06/12/2024 - 10h50 (Atualizado em 06/12/2024 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeniffer Castro falou depois de não ceder seu assento no avião

Jeniffer Castro falou pela primeira vez! Ela ficou conhecida repentinamente após um vídeo em que ela aparece no avião ter repercutido muito nas redes sociais. No vídeo, Jeniffer está sentada em uma poltrona do avião que é ao lado da janela. Uma mãe então começa a filmá-la e a criticá-la duramente por não ceder a poltrona em questão para o seu filho. A criança estaria chorando porque queria sentar no lugar de Jeniffer.

Para saber todos os detalhes dessa história e a repercussão que Jeniffer teve nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rafaella Justus posa com a sua personal trainer e surpreende

Kate Middleton faz rara aparição e toma decisão difícil sobre filho

Sabrina Petraglia mostra sua filha na festa da escola em Dubai