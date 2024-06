Jheny Santucci fala sobre possível nova gravidez após quatro meses do nascimento de seu filho com Arthur Aguiar Reprodução Instagram A namorada do ator Arthur Aguiar, a empresária Jheny Santucci, respondeu se está grávida novamente. Ela e o ator...

Namorada de Arthur Aguiar falou em uma nova gravidez

A namorada do ator Arthur Aguiar, a empresária Jheny Santucci, respondeu se está grávida novamente. Ela e o ator são os pais do menino Gabriel que tem quatro meses. O pequeno é o primeiro filho de Jheny e o segundo de Arthur, que já é pai de Sophia, cinco anos, fruto do casamento com sua ex-mulher Maíra Cardi.

