João Gomes celebra os 5 meses de seu bebê com linda festa e emociona

A casa do cantor João Gomes e sua noiva Ary Mirelle está em festa! O casal celebrou os cinco meses do filho com um alinda festa temática. Os dois começaram o namoro em 2022. O relacionamento ficou marcado por alguns términos e reconciliações. Em novembro do ano passado o artista pediu Ary em casamento. Não demorou muito, os dois deram boas-vindas ao primeiro filho deles. O pequeno se chama Jorge que acabou de comemorar mais um mês de vida.

