João Gomes compartilha momento especial com seu bebê na praia O bebê do cantor João Gomes surgiu em um momento super especial ao lado de sua mamãe. O artista é pai de um menino de apenas cinco...

Filho de João Gomes posa na praia pela 1ª vez e encanta

O bebê do cantor João Gomes surgiu em um momento super especial ao lado de sua mamãe. O artista é pai de um menino de apenas cinco meses. Seu primogênito e, por enquanto, único herdeiro se chama Jorge. Ele é fruto do relacionamento com a digital influencer Ary Mirelle.

