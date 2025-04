João Gomes mostra rosto do caçula e fala com quem se parece João Gomes mostra o rosto do bebê mais novo e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 30/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h41 ) twitter

A esposa do cantor João Gomes, a influenciadora Ary Mirelle, mostrou o rostinho do caçula e encantou. Os dois oficializaram a união em outubro passado, mas estão juntos há mais tempo. O casal se conheceu em 2021 e cerca de um ano depois assumiram o namoro publicamente. Eles chegaram a terminar o relacionamento, mas reataram pouco tempo depois. Não demorou muito para o primeiro herdeiro do casal chegar.

