João Gomes revela seu 2º bebê em miniatura e impressiona João Gomes mostra miniatura de seu 2º bebê e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 25/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h26 )

João Gomes mostra miniatura em 3D de seu segundo filho e encanta

O cantor João Gomes e sua esposa, a influenciadora Ary Mirelle, deixaram os fãs curiosos ao mostrar uma miniatura em 3D do seu segundo bebê. O casal começou o namoro no final de 2022. Eles chegaram a terminar o romance, meses depois em maio 2023, eles decidiram reatar. Não demorou muito para anunciarem a gravidez de seu primeiro filho. O pequeno se chama Jorge e está com um ano e dois meses de vida.

