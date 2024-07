Joaquim Lopes e Marcella Fogaça: um retrato da família feliz

Bebê Mamãe |Do R7

Joquim Lopes surge com suas gêmeas e Marcella abre o jogo

O ator Joaquim Lopes surgiu junto as suas filhas gêmeas, após declaração da mãe das meninas, a cantora Marcella Fogaça. Eles são pais das gêmeas idênticas Sophia e Pietra, de três anos. Os artistas oficializaram a união em setembro de 2021, meses depois do nascimento das herdeiras (em março do mesmo ano).

