Joaquim Lopes surge com suas filhas gêmeas após mudança de casa Joaquim Lopes encantou ao mostrar suas filhas gêmeas após mudança de casa. Bebê Mamãe|Do R7 24/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h21 )

Joaquim Lopes impressiona ao surgir com suas filhas gêmeas e sua esposa após mudança Bebê Mamãe

O ator Joaquim Lopes encantou ao mostrar um lindo registro com suas filhas gêmeas e sua esposa se divertindo aos mudança de casa. O famoso é pai orgulhoso de duas meninas que são gêmeas idênticas. Sophia e Pietra nasceram de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça com quem ele é casado. Os famosos oficializaram a união em 2021. As herdeiras estão com quatro aninhos de vida.

