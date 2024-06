Bebê Mamãe |Do R7

José Loreto encanta ao tocar violão com sua filha O ator José Loreto encantou ao mostrar que o talento de sua filha vem de berço. Acontece que o artista usou seu perfil nas redes...

José Loreto posa tocando violão com a filha e encanta

O ator José Loreto encantou ao mostrar que o talento de sua filha vem de berço. Acontece que o artista usou seu perfil nas redes sociais para exibir sua herdeira tocando um instrumento musical. O famoso é pai orgulhoso de uma linda menina. Bella está com cinco anos e é o xodó do papai. Ela é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

