José Loreto exibe filha se divertindo com os primos na Bahia

José Loreto e filha na Bahia

A filha do ator José Loreto surgiu em uma brincadeira bem divertida com seus primos em viagem a Bahia junto com o pai. O artista é pai de uma menina de seis anos que é fruto do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento. Os famosos se separaram quando a primogênita era apenas um bebê, diante de muitos rumores. O término aconteceu em 2019.

