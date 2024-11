José Loreto mostra viagem de férias com a filha com Débora José Loreto mostra viagem de férias com a filha com Débora Bebê Mamãe|Do R7 07/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

José Loreto e filha viajando

O ator José Loreto posou junto com a filha a caminho de uma nova aventura com a herdeira. Ele é pai de uma menina de seis anos que é fruto do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento. Os famosos se separaram quando a primogênita era apenas um bebê, diante de muitos rumores. O término foi em 2019.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rafael Vitti posa com filha e Tatá diz por que não mostram foto dela

Nasce filha de Daniel Cravinhos e ele abandona mulher após parto

Rafael Zulu mostra o filho, de 3 anos, com cabelo trançado: ‘estilo’