José Loreto surge com sua filha com Débora Nascimento e exibiu novo visual

José Loreto surge com sua filha e exibe novo visual e encanta Bebê Mamãe

O ator José Loreto mostrou um momento especial junto a filha e revelou seu mais novo visual. O artista é pai de uma menina. A garotinha se chama Bella e acabou de celebrar seus sete anos de idade no último dia 14 de abril. A menina é fruto do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre essa emocionante transformação e a relação entre pai e filha!

