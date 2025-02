José Loreto surge com sua filha em praia no Rio de Janeiro José Loreto posa com sua filha em praia no Rio de Janeiro e encanta Bebê Mamãe|Do R7 16/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 23h25 ) twitter

José Loreto posa com sua filha em praia no Rio de Janeiro e surpreende

O ator José Loreto encantou ao surgir em um lindo registro se divertindo com sua filha em praia no Rio de Janeiro. O artista é pai de uma linda menina. Bella está com seis anos e é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Para mais detalhes sobre esse momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

