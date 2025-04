Juliano Cazarré celebra os 6 anos do filho com linda festa Juliano Cazarré celebra aniversário do 3º filho com linda festa! Bebê Mamãe|Do R7 05/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliano Cazarré celebra aniversário do 3º filho com linda festa

O ator Juliano Cazarré mostrou a família em festa por um dia bem especial. Isto porque um de seus filhos fez aniversário. O artista é pai de seis crianças. Todos são frutos de seu relacionamento com a jornalista e bióloga Leticia Cazarré com quem ele é casado. No total, são quatro meninos e duas meninas.

Para saber mais sobre a linda festa de Gaspar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Suzane Von Richthofen surge com o seu bebê e toma decisão

Luan Santana exibe sua bebê e revela que ela tem olhos azuis

Leandra Leal mostra filhos e revela demissão