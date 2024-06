Juliano Cazarré e sua esposa celebram os 2 anos de sua filha com uma festa especial

Alto contraste

Juliano Cazarré e sua esposa fazem festa de dois anos para sua bebê em casa

O ator Juliano Cazarré e sua esposa, a jornalista e bióloga Letícia, prepararam uma linda celebração para os dois anos de sua filha, Maria Guilhermina. A garotinha é a quinta herdeira do casal que tem seis filhos. Ela foi promovida a irmã mais velha há alguns meses, com o nascimento do pequeno Estêvão, que está com três meses de vida.

