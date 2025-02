Juliano Cazarré mostra seus 5 filhos brincando na praia Juliano Cazarré mostra seus filhos na praia e emociona. Bebê Mamãe|Do R7 29/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 21h26 ) twitter

Juliano Cazarré exibe seus filhos em passeio

O ator Juliano Cazarré encantou ao exibir o passeio com cinco de seus seis filhos em um ensolarado dia de verão. O artista mora na cidade do Rio de Janeiro com sua esposa, a jornalista e influenciadora Letícia Cazarré, e os seis herdeiros.

Para mais detalhes sobre esse lindo momento em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

