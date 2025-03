Juliano Cazarré revela nova complicação da filha e desabafa Juliano Cazarré revela nova complicação de saúde de sua filha e faz desabafo. Bebê Mamãe|Do R7 05/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h27 ) twitter

Juliano Cazarré revela de nova complicação de saúde de sua filha e surpreende

A esposa do ator Juliano Cazarré, a bióloga e jornalista Leticia Cazarré, usou suas redes sociais para falar sobre o estado de saúde de sua bebê. A pequena Maria Guilhermina, de dois aninhos de vida. No último dia 01 de março, a comunicadora revelou que sua herdeira precisou ser hospitalizada, devido a um problema com a cânula que precisa usar. O aparelho é responsável por levar o ar que ela precisa. A criança é um dos seis herdeiros dos famosos.

Para saber mais sobre a situação da pequena Maria Guilhermina e o desabafo de Leticia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

