Junior Lima posa com a filha andando de caiaque e surpreende Junior Lima posa com a filha andando de caiaque! Bebê Mamãe|Do R7 22/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h27 )

Junior Lima posa com a filha andando de caiaque

O cantor Junior Lima mostrou um momento de seu feriadão prolongado e encantou. O artista passou os dias off ao lado da família. Ele é casado com a digital influencer Monica Benini. O casal que oficializou a união em 2014 é pai orgulhoso de duas crianças. O primogênito da dupla se chama Otto e está com sete anos. Já a caçulinha é a Lara de apenas três aninhos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento especial da família!

