Junior Lima posa com os filhos e a esposa no Piauí Junior Lima e Monica Benini posam com os filhos em viagem ao Piauí e encantam. Bebê Mamãe|Do R7 25/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 25/01/2025 - 14h46 )

Junior e Monica Benini exibem seus filhos em viagem ao Piauí e encantam

O cantor Junior Lima esteve curtindo as férias com seus filhos no Piauí. O famoso é casado com a influenciadora Monica Benini. Os dois são papais orgulhosos de duas crianças, o garotinho Otto de oito anos e a caçulinha Lara, de três anos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa viagem incrível!

