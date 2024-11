Junior posa com os dois filhos e explica ausência: “carentes” Junior posa com os dois filhos e explica ausência: “carentes” Bebê Mamãe|Do R7 30/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Junior Lima e filhos

O cantor Junior Lima posou com os filhos e explicou o verdadeiro motivo de estar um pouco mais ausente na vida deles. O artista é casado com a influenciadora Monica Benini com quem teve seus dois herdeiros. O primogênito se chama Otto e a caçula Lara. Eles estão com sete e três anos de idade, respectivamente. Ambos ficaram mais velhos no último mês de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Eliezer revela o que seu bebê com Viih Tube tem: “raro e grave”

Estado do bebê de Eliezer e Viih é atualizado após 6 dias internado

Nadja Haddad revela mudança no seu bebê após chegar em casa