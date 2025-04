Kaká mostra como fez caçula largar chupeta em parque nos EUA Ex-jogador do São Paulo escolheu uma forma bem especial para a garotinha passar por essa fase tão marcante Bebê Mamãe|Do R7 20/04/2025 - 08h14 (Atualizado em 20/04/2025 - 08h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kaká mostra como a filha deixou de chupar chupeta e surpreendeu Bebê Mamãe/Bebê Mamãe

O ex-jogador Kaká mostrou a filha caçula dando adeus para sua chupeta e surpreendeu. Acontece que ele e a mulher escolheram uma forma bem especial para a garotinha passar por essa fase tão marcante na vida das crianças. O atleta é casado com a influenciadora Carolina Batista Leite. Da união, eles tiveram duas meninas: Esther e Sarah. As pequenas estão com quatro e dois anos, respectivamente.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre essa emocionante história!

Leia Mais em Bebê Mamãe: