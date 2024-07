Kate Middleton e sua filha encantam em aparição pública A princesa Kate Middleton reapareceu com sua filha com o príncipe William, a princesa Charlotte, nove anos, na final do campeonato...

Kate Middleton reapareceu com sua filha em Wimbledon

A princesa Kate Middleton reapareceu com sua filha com o príncipe William, a princesa Charlotte, nove anos, na final do campeonato de tênis de Wimbledon na Inglaterra. Kate e Charlotte assistiram a final do campeonato masculino de tênis.

