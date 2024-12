Kate Middleton faz rara aparição e toma decisão difícil sobre filho Princesa Kate Middleton tomou uma decisão difícil sobre o príncipe George. Bebê Mamãe|Do R7 06/12/2024 - 00h08 (Atualizado em 06/12/2024 - 00h08 ) twitter

Princesa Kate Middleton decidiu sobre seu filho

A princesa Kate Middleton fez uma raríssima aparição após o final do seu tratamento. Ela surgiu ao lado do príncipe William em um encontro com outra realeza. E também foi revelada uma difícil decisão que Kate e William terão que tomar em relação ao seu primogênito, o príncipe George, 11 anos.

Para saber mais sobre essa importante decisão da realeza, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

