Kate Middleton surpreende ao fotografar o príncipe William com os 3 filhos A princesa Kate Middleton fez um lindo ensaio de fotos do príncipe William com os três filhos do casal, príncipe George, 10 anos,...

Alto contraste

A+

A-

Príncipe William posou com os filhos em foto que Kate Middleton fez

A princesa Kate Middleton fez um lindo ensaio de fotos do príncipe William com os três filhos do casal, príncipe George, 10 anos, princesa Charlotte, nove anos, e príncipe Louis, seis anos. Kate revelou uma foto diferente e encantadora de William pulando de mãos dadas com os três filhos ao ar livre.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Kate faz ensaio do príncipe William com os 3 filhos: “foto perfeita”

• Ivete revela Marcelo Sangalo na 1ª viagem sem os pais pros EUA

• Filha de Roberto Justus posa no seu quarto de brinquedos: “luxo”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.