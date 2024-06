Kayky Brito: emocionante reencontro com o filho após separação O ator Kayky Brito revelou uma conversa por vídeo com o seu filho Kael, dois anos. Kayky está vivendo no Rio de Janeiro com os pais...

Kayky Brito posou com o filho depois da separação

O ator Kayky Brito revelou uma conversa por vídeo com o seu filho Kael, dois anos. Kayky está vivendo no Rio de Janeiro com os pais, enquanto o menino vive com a mãe, Tamara Dalcanale, em Curitiba na Paraná.

