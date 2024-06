Kayky Brito reaparece com filho e revela decisão sobre Bruno de Luca O ator Kayky Brito reapareceu com seu filho Kael, dois anos, em uma rara aparição e teve uma atitude com o apresentador Bruno de...

Alto contraste

A+

A-

Kayky Brito teve decisão sobre Bruno de Luca

O ator Kayky Brito reapareceu com seu filho Kael, dois anos, em uma rara aparição e teve uma atitude com o apresentador Bruno de Luca. Kayky tem feito poucas aparições desde o ocorrido com ele em setembro do ano passado. Como o ator ainda está se recuperando de ter sido atropelado no Rio de Janeiro, ele não está conseguindo ver o filho com muita frequência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Kayky reaparece com filho e revela decisão sobre Bruno de Luca

• Kate reaparece com princesa Charlotte e George e Louis! Veja:

• Rafael Cardoso exibe sua bebê e aparece após 3 meses: ‘sua cara’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.