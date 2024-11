Kelly Key celebra 24 anos de sua filha primogênita e se declara Kelly Key celebra 24 anos de sua filha primogênita e se declara Bebê Mamãe|Do R7 04/11/2024 - 23h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h48 ) twitter

Kelly Key celebra o aniversário de sua filha primogênita

A cantora Kelly Key encantou ao celebrar mais um ano de sua primogênita e aproveitou para fazer uma linda homenagem a ela. A famosa é mãe orgulhosa de três filhos, sendo dois deles já adultos e o caçula ainda criança. A herdeira mais velha dos irmãos é Suzanna Freitas. Ela celebrou seus 24 anos de idade no último dia 01 de novembro. A jovem nasceu do antigo casamento da mãe com o cantor Latino. A moça é o único fruto da antiga união.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

