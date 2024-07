Leandra Leal: a emocionante foto da filha com o pai A filha mais velha da atriz Leandra Leal surgiu em um raro registro com seu pai. A menina Júlia, de nove anos, é o único fruto do...

‌



A+

A-

Leandra Leal comenta encontra da filha com seu ex

A filha mais velha da atriz Leandra Leal surgiu em um raro registro com seu pai. A menina Júlia, de nove anos, é o único fruto do antigo relacionamento da atriz com o produtor cultural, Alê Youssef. Eles foram casados por cerca de oito anos e anunciaram a separação após dois anos que da conclusão do processo de adoção de Júlia, em 2018.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filha de Leandra Leal posa com o pai e atriz manda recado

• Daniel Cady revela uma de suas gêmeas com Ivete de visual novo

• Cauã Reymond mostra a filha com Grazi raspando o seu cabelo