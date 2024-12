Leandra Leal exibe seu bebê e a filha e se declara pra mãe Leandra Leal mostra seu bebê e a filha e se declara no aniversário da sua mãe. Bebê Mamãe|Do R7 04/12/2024 - 13h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h10 ) twitter

Leandra Leal mostra sua filha e seu bebê e se declara para sua mãe no aniversário dela e emociona

A atriz Leandra Leal encantou ao mostrar sua filha mais velha passeando junto com o seu irmãozinho bebê e fez uma linda declaração no aniversário de sua mãe, a atriz Ângela Leal. A artista é mãe de duas crianças – uma menina e um menino. Sua primogênita, Julia está com 10 anos de idade. Enquanto o caçulinha, veio ao mundo em agosto passado. O neném se chama Damião e completou três meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

