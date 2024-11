Leandra Leal mostra a filha, de 10 anos, brincando com irmão bebê Leandra Leal mostra a filha, de 10 anos, brincando com irmão bebê Bebê Mamãe|Do R7 03/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 16h28 ) twitter

Leandra Leal e filhos

A atriz Leandra Leal mostrou um momento muito especial com os filhos. A famosa é mãe orgulhosa de duas crianças – uma menina e um menino. Os irmãos têm idades bem diferentes. Isto porque a primogênita está com 10 anos, enquanto o caçula está com dois meses de vida.

